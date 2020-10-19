19.10.2020, 18:44

ГАЛЕРЕЯ | Зима пришла в Таллинн: у автосервисов уже очереди


EST 5
Galerii: 12 pilti
Lumised teeolud 19.10.2020 Foto: Andres Putting

Сегодня утром в Эстонии выпал мокрый снег. Хоть он к середине дня уже растаял, аварий избежать не удалось.

Фоторепортер Delfi Андрес Путтинг выехал за город, чтобы посмотреть на ситуацию на дороге. Судя по фотографиям, шоссе за Таллинном были достаточно снежные. А у автосервисов уже были очереди — автомобилисты поскорее направились менять шины. Напомним, что зимнюю резину уже можно ставить. А с 1 декабря она будет обязательна для всех.

Как передают синоптики, еще несколько дней температура ночью будет ниже нуля, но снега ожидать не стоит.

Читайте также: