ГАЛЕРЕЯ | Юри Ратас из кабины военного вертолета: работа британцев в НАТО впечатляет

”Королевские ВВС не единственные представляют Британию здесь в этом году. В Эстонии базируется боевая группа НАТО под командованием Великобритании, а уже совсем скоро в рамках крупных учений Baltic Protector суда прибудет британский королевский флот. Таким образом британская армия представлена в Эстонии в небе, на земле и на море, и это знак приверженности Великобритании обороне альянса”, — подчеркнул Ратас после встречи с командирами подразделений воздушного патрулирования и боевых вертолетов.

Говоря о поддержке принимающей стороны, премьер-министр Ратас подчеркнул важность защиты воздушного пространства для стран Балтии и отметил, что Эстония покрывает сопутствующие миссии расходы в согласованном с осуществляющей патрулирование стороной объеме.

Премьер-министр сказал, что инвестиции в развитие базы Эмари себя оправдали. ”Наша цель — обеспечить участникам миссии наилучшие условия для проживания и выучки. В результате сотрудничества союзников база Эмари стала одной из самых современных в Европе, ее развитие продолжается. Возможность быстро подготовиться к началу операции, без сомнения, делает миссию по охране воздушного пространства более эффективной”, — сказал Ратас и добавил, что и участвовавшие в прошлые выходные в Параде победы в Тарту самолеты и вертолеты использовали Эмари в качестве своей базы.

Cогласно решению альянса, ВВС стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами альянса.

Британские ВВС участвуют в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии уже четвертый раз, в Эмари британцы в третий раз.

С мая воздушное пространство Эстонии охраняют четыре истребителя Eurofighter Typhoon.