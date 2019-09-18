ГАЛЕРЕЯ | Яркая игра осенних красок: смотрите, как в Кадриорге стартовал фестиваль "Свет шагает"!

Фестиваль "Свет шагает" проходит в 14-й раз и продолжает интенсивно наращивать масштабы. Нынче он опять будет проходить на двух территориях: 18-19 сентября — в парке Кадриорг и 19-20 сентября — в Старом Таллинне.

С полной программой можно ознакомиться здесь.