18.09.2019, 21:31
ГАЛЕРЕЯ | Яркая игра осенних красок: смотрите, как в Кадриорге стартовал фестиваль "Свет шагает"!(2)
18-20 сентября в Кадриорге и Старом городе будут гореть тысячи огней, указывающие путь по магическим "Тропам времени", ставшим темой фестиваля "Свет Шагает" в нынешнем году.
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