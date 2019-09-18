18.09.2019, 21:31

ГАЛЕРЕЯ | Яркая игра осенних красок: смотрите, как в Кадриорге стартовал фестиваль "Свет шагает"!

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rus.delfi.ee
EST 28
Galerii: 27 pilti
Valgus kõnnib festival Foto: Ilmar Saabas

18-20 сентября в Кадриорге и Старом городе будут гореть тысячи огней, указывающие путь по магическим "Тропам времени", ставшим темой фестиваля "Свет Шагает" в нынешнем году.

Фестиваль "Свет шагает" проходит в 14-й раз и продолжает интенсивно наращивать масштабы. Нынче он опять будет проходить на двух территориях: 18-19 сентября — в парке Кадриорг и 19-20 сентября — в Старом Таллинне.

С полной программой можно ознакомиться здесь.

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