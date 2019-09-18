ГАЛЕРЕЯ | Яркая игра осенних красок: смотрите, как в Кадриорге стартовал фестиваль "Свет шагает"!

18-20 сентября в Кадриорге и Старом городе будут гореть тысячи огней, указывающие путь по магическим "Тропам времени", ставшим темой фестиваля "Свет Шагает" в нынешнем году.
Фестиваль "Свет шагает" проходит в 14-й раз и продолжает интенсивно наращивать масштабы. Нынче он опять будет проходить на двух территориях: 18-19 сентября — в парке Кадриорг и 19-20 сентября — в Старом Таллинне.
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