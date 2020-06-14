ГАЛЕРЕЯ | Выставка о молодости, дружбе и любви депортированных в Сибирь

Автор выставки исследует тему Сибири и депортаций через призму фотоискусства и антропологии. Для того чтобы показать человечные стороны, которые зачастую остаются в тени трагических исторических событий, фокус направлен на воспоминания и ностальгический опыт сибирских детей. Художница размышляет, как личный опыт соотносится с общественной трактовкой истории, рассматривая образ Сибири в более широком понимании.

Сквозь выставку красной нитью проходит белая скатерть, которая часто использовалась вместо фотостудии как после Второй мировой войны в Сибири, так и позже в других местах. Использовалась разная ткань: с узорами, темная, разноцветная. Но белая скатерть была символичной — как белый флаг или символ мира. Фотографии, сделанные на фоне скатерти, Раннула нашла в фотоальбомах депортированных, которых она интервьюировала, а также в коллекциях Музея оккупаций и свободы Vabamu. Прибегнув к этому приему, от которого веет историей, художница сделала портреты шести депортированных, детство которых прошло в Сибири.

Мультимедийная выставка-инсталляция комбинирует привезенные из Сибири предметы, связанные с ними истории, архивные фотографии, документальное и портретное фото.