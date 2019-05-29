ГАЛЕРЕЯ | Военные моряки отрабатывают навыки охраны судов

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Сегодня в Таллиннском заливе эстонские военные моряки, проходящие базовый курс по обучению навыкам охраны судов, провели тренировку по высадке на борт теплохода. Задача — помочь экипажу отразить возможное нападение