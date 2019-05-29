29.05.2019, 16:10

ГАЛЕРЕЯ | Военные моряки отрабатывают навыки охраны судов

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Mereväe laevakaitsjad harjutasid pardumist Foto: Karl Alfred Baumeister, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Сегодня в Таллиннском заливе эстонские военные моряки, проходящие базовый курс по обучению навыкам охраны судов, провели тренировку по высадке на борт теплохода. Задача — помочь экипажу отразить возможное нападение

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