30.09.2020, 17:50
ГАЛЕРЕЯ | В Тарту открылся первый ресторан Burger King. Образовалась большая очередь
Первый в Эстонии за пределами Таллинна ресторан всемирно известной сети быстрого питания Burger King открыл свои двери сегодня, 30 сентября, в 15.00 в Тарту. Это уже пятый ресторан Burger King в Эстонии.
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