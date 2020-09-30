30.09.2020, 17:50

ГАЛЕРЕЯ | В Тарту открылся первый ресторан Burger King. Образовалась большая очередь


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Tartu Lõunakeskuses avati täna Baltikumi esimene Burger King väljaspool Tallinna Foto: Rein Leib, Burger King

Первый в Эстонии за пределами Таллинна ресторан всемирно известной сети быстрого питания Burger King открыл свои двери сегодня, 30 сентября, в 15.00 в Тарту. Это уже пятый ресторан Burger King в Эстонии.

Ресторан находится в тартуском торгово-развлекательном центре Lõunakeskus.

В заведении работу получили 30 человек, которые прошли перед открытием специальное обучение.

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