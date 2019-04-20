ГАЛЕРЕЯ: В парке Таммсааре собирают подписи за легализацию конопли

”Рынок конопли нужно вывести на дневной свет. Вместо того, чтобы дарить черному рынку 171,5 миллионов в год, нужно собирать налоги с рынка конопли и направить эти деньги, например, в сферу здравоохранения”, — прокомментировал лидер молодежного движения Оскар Лесмент.