ГАЛЕРЕЯ: В парке Таммсааре собирают подписи за легализацию конопли

Молодежная организация партии Зеленых ”Молодые Зеленые” активно борется за легализацию конопли. Сегодня в парке Таммсааре они собирают подписи под петицию, цель которой, помимо того, чтобы легализовать коноплю, также сделать ее более доступной.
”Рынок конопли нужно вывести на дневной свет. Вместо того, чтобы дарить черному рынку 171,5 миллионов в год, нужно собирать налоги с рынка конопли и направить эти деньги, например, в сферу здравоохранения”, — прокомментировал лидер молодежного движения Оскар Лесмент.