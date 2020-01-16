ГАЛЕРЕЯ | В Национальной библиотеке открыта выставка к юбилею Яана Кросса

Сегодня в рамках отмечаемого 100-летнего юбилея эстонского писателя Яана Кросса в Национальной библиотеке была открыта выставка "Maailma avastamine. Jaan Kross 100" ("Открытие мира. Яан Кросс 100").
Основу выставки составляют сочинения Кросса, которые за долгие годы выходили как на эстонском, так и на других языках — всего 300 книг.
Экспонируются иллюстрации к стихам и романам Кросса, на выставке представлены фотографии писателя и его семьи.
Яан Кросс многократно становился кандидатом на получение Нобелевской премии по литературе, с 1998 года он является кавалером Таллиннского гербового знака. 19 февраля 2020 года исполнится сто лет со дня рождения писателя. Значение коренного таллинца, Яана Кросса, в истории эстонской литературы неоценимо.
Утечка денег: держать средства на картах стало опасно
Предсмертный пост украинской стюардессы с «Боинга» потряс Сеть
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Даша Жукова потратит 400 миллионов на праздник в честь свадьбы