ГАЛЕРЕЯ | В Национальной библиотеке открыта выставка к юбилею Яана Кросса

Основу выставки составляют сочинения Кросса, которые за долгие годы выходили как на эстонском, так и на других языках — всего 300 книг.

Экспонируются иллюстрации к стихам и романам Кросса, на выставке представлены фотографии писателя и его семьи.

Яан Кросс многократно становился кандидатом на получение Нобелевской премии по литературе, с 1998 года он является кавалером Таллиннского гербового знака. 19 февраля 2020 года исполнится сто лет со дня рождения писателя. Значение коренного таллинца, Яана Кросса, в истории эстонской литературы неоценимо.