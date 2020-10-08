ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ автобус сбил 8-летнего мальчика

Инцидент произошел возле остановки Прийсле в Ласнамяэ. Как передает полиция, автобус столкнулся с самокатом. Самокатом управлял 8-летний мальчик. Его и 35-летнюю женщину, которая упала в автобусе, доставили в больницу.

Подробности будет выяснены в ходе делопроизводства.

За девять месяцев этого года произошло 33 ДТП с участием самокатов, из них 14 с обычными самокатами и 19 — с электрическими. В разных ДТП за этот период пострадало 187 детей и подростков в возрасте до 17 лет включительно и, к сожалению, погиб один ребенок. Среди пострадавших детей и подростков — 46 пешеходов, в том числе использовавших для передвижения самокат.

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