ГАЛЕРЕЯ | В Каламая пышным цветом расцвела конопля

Один из собственников питомника Мартти Рандма пояснил, что ведет вполне законный бизнес: это легальное растениеводство CBD-конопли из сертифицированных семян.

Отсюда цветы пойдут на сушку, а затем — в лабораторию эстонской судебной экспертизы, где будет проведен анализ, чтобы убедиться: разрешенный уровень THC в 0,2% находится в пределах нормы. И только потом продукцию можно будет продавать.

Рандма выступает за пересмотр государственной политики в области выращивания и употребления марихуаны, которая сейчас находится в списке наркотических и психотропных веществ.

"Уже скоро, 12 ноября, социальная, экономическая, правовая и финансовая комиссии Рийгикогу приступят к обсуждению предложений по реформе, изложенных в коллективном обращении, которое подписали свыше 1000 человек. Надеюсь, что это приведет к выработке разумного решения по регулированию рынка марихуаны", — говорит Рандма.