03.11.2019, 14:12

ГАЛЕРЕЯ | В Каламая пышным цветом расцвела конопля


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Kanep õitseb 1.11.2019 Foto: Andres Putting

В пятницу в питомнике Пыхьяыйэ, что в таллиннском районе Каламая, зацвели растущие там кусты марихуаны, из которой через некоторое время будет изготовлен легальный товар для продажи в местном магазине.

Один из собственников питомника Мартти Рандма пояснил, что ведет вполне законный бизнес: это легальное растениеводство CBD-конопли из сертифицированных семян.

Отсюда цветы пойдут на сушку, а затем — в лабораторию эстонской судебной экспертизы, где будет проведен анализ, чтобы убедиться: разрешенный уровень THC в 0,2% находится в пределах нормы. И только потом продукцию можно будет продавать.

Рандма выступает за пересмотр государственной политики в области выращивания и употребления марихуаны, которая сейчас находится в списке наркотических и психотропных веществ.

"Уже скоро, 12 ноября, социальная, экономическая, правовая и финансовая комиссии Рийгикогу приступят к обсуждению предложений по реформе, изложенных в коллективном обращении, которое подписали свыше 1000 человек. Надеюсь, что это приведет к выработке разумного решения по регулированию рынка марихуаны", — говорит Рандма.

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