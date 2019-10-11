ГАЛЕРЕЯ | В Эстонию прибыли 6 кораблей НАТО

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Сегодня в Эстонию прибыла постоянная противоминная группа НАТО, состоящая из 6 кораблей. На выходных они будут базироваться в Таллиннском порту, затем в понедельник вместе с эстонскими военными проведут поиск и уничтожение мин времен двух Мировых войн.