11.10.2019, 18:50
ГАЛЕРЕЯ | В Эстонию прибыли 6 кораблей НАТО
Сегодня в Эстонию прибыла постоянная противоминная группа НАТО, состоящая из 6 кораблей. На выходных они будут базироваться в Таллиннском порту, затем в понедельник вместе с эстонскими военными проведут поиск и уничтожение мин времен двух Мировых войн.
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