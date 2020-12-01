01.12.2020, 07:22

ГАЛЕРЕЯ | В Эстонии названа лучшая фотография природы в этом году


EST
Galerii: 14 pilti
Noor susi Foto: Aare Udras

Главный приз в конкурсе на лучшее фото природы (Looduse Aasta Foto 2020) в этом году получила фотография Аару Удраса, на которой изображен молодой волк.

Представляем вашему вниманию галерею, в которой приведены победители во всех номинациях.

Всего в этом году в конкурсе участвовали 627 фотографов с 4891 фотографией.

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