01.12.2020, 07:22
ГАЛЕРЕЯ | В Эстонии названа лучшая фотография природы в этом году
Главный приз в конкурсе на лучшее фото природы (Looduse Aasta Foto 2020) в этом году получила фотография Аару Удраса, на которой изображен молодой волк.
Главный приз в конкурсе на лучшее фото природы (Looduse Aasta Foto 2020) в этом году получила фотография Аару Удраса, на которой изображен молодой волк.
Представляем вашему вниманию галерею, в которой приведены победители во всех номинациях.
Всего в этом году в конкурсе участвовали 627 фотографов с 4891 фотографией.
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