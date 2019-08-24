24.08.2019, 13:07
ГАЛЕРЕЯ | В Драмтеатре простились с актером Тыну Аавом
Сегодня в последний путь отправили легендарного актера Тыну Аава.
Сегодня в последний путь отправили легендарного актера Тыну Аава.
Аав скончался 14 августа, ему было 80 лет. Он родился в 1939 году. Служил в Эстонском драмтеатре с 1961 года.
Он известен по ролям в фильмах "Освобождение", "Последний рейс "Альбатроса", "Россия молодая".
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