24.08.2019, 13:07

ГАЛЕРЕЯ | В Драмтеатре простились с актером Тыну Аавом


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Foto: Scanpix

Сегодня в последний путь отправили легендарного актера Тыну Аава.

Аав скончался 14 августа, ему было 80 лет. Он родился в 1939 году. Служил в Эстонском драмтеатре с 1961 года.

Он известен по ролям в фильмах "Освобождение", "Последний рейс "Альбатроса", "Россия молодая".

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