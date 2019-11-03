ГАЛЕРЕЯ | В День всех душ в Эстонии открыта уникальная Крестовая роща

Вряд ли есть в Эстонии такое древнее кладбище, где бы нельзя было найти валяющиеся в забвении проржавевшие металлические кресты. В Кадрина решили дать им вторую жизнь.

Идея создать Крестовую рощу пришла в апреле 2015 года, когда журналист Рейн Сикк, депутат волостного собрания Юло Кайс и местный священник Меэлис-Лаури Эриксон высказали мысль о том, что покосившиеся кресты на краю кладбища нуждаются в более почтительном отношении.

Вскоре к реализации идеи привлекли художника Теэта Суура и ландшафтного дизайнера Райта Каруса.

По словам старейшины волости Кадрина Кайрит Пихлак, Крестовая роща - яркий пример того, как родившаяся в народе хорошая инициатива была воплощена в жизнь.

В Кадрина надеются, что художественное использование старых крестов станет примером для многих других мест упокоения усопших в Эстонии.