03.11.2019, 10:02

ГАЛЕРЕЯ | В День всех душ в Эстонии открыта уникальная Крестовая роща


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Ristisalu avamine Foto: Kaspar Pokk

Вчера вечером в поселке Кадрина, что в Ляэне-Вирумаа, рядом с местным кладбищем открыли так называемую Крестовую рощу (Ristisalu). Ее автором стал раквереский художник Теэт Суур, а материалом - старые металлические надгробные кресты, которые по тем или иным причинам больше не используются по своему прямому назначению.

Вряд ли есть в Эстонии такое древнее кладбище, где бы нельзя было найти валяющиеся в забвении проржавевшие металлические кресты. В Кадрина решили дать им вторую жизнь.

Идея создать Крестовую рощу пришла в апреле 2015 года, когда журналист Рейн Сикк, депутат волостного собрания Юло Кайс и местный священник Меэлис-Лаури Эриксон высказали мысль о том, что покосившиеся кресты на краю кладбища нуждаются в более почтительном отношении.

Вскоре к реализации идеи привлекли художника Теэта Суура и ландшафтного дизайнера Райта Каруса.

По словам старейшины волости Кадрина Кайрит Пихлак, Крестовая роща - яркий пример того, как родившаяся в народе хорошая инициатива была воплощена в жизнь.

В Кадрина надеются, что художественное использование старых крестов станет примером для многих других мест упокоения усопших в Эстонии.

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