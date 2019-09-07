07.09.2019, 18:08

ГАЛЕРЕЯ | В центре города съели гигантский творожный сырок — 1.5 метра в длину!

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Uue Maailma Festival
Uue Maailma FestivalFoto: Julia-Maria Linna,

Сегодня в микрорайоне Уус-Мааильм (Центр города) посетители фестиваля съели 130 килограммовый, 1.5 метровый сырок. Смотрите фото!

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