07.09.2019, 18:08
ГАЛЕРЕЯ | В центре города съели гигантский творожный сырок — 1.5 метра в длину!(2)
Сегодня в микрорайоне Уус-Мааильм (Центр города) посетители фестиваля съели 130 килограммовый, 1.5 метровый сырок. Смотрите фото!
Сегодня в микрорайоне Уус-Мааильм (Центр города) посетители фестиваля съели 130 килограммовый, 1.5 метровый сырок. Смотрите фото!
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