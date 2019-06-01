Галерея: Таллиннский университет открыл лабораторию робототехники Digipaja

”В Эстонии на сегодня не хватает порядка 300 квалифицированных учителей информатики и это притом что эта дисциплина останется предметом по выбору. Для сравнения — в образовательных учреждения Эстонии сегодня всего около 50 преподавателей информатики с педагогической и предметной подготовкой”, — пояснил директор Института цифровых технологий Пеэтер Нормак.

В Digipaja созданы условия для получения специальности учителя информатики как для проходящих 2-летнюю магистерскую программу, так и для сегодняшних педагогов, которые смогут в ходе переобучения, длящегося год, обрести и данную квалификацию.

”Только различных робототехнических комплектов у нас 70, среди них и широко распространенные LEGO-роботы, которые уже есть во многих школах, но простаивают там, поскольку нет учителей способных с ними что-то делать”, — отмечает старший научный сотрудник ТЛУ Март Лаанпере. ”А также всевозможные сенсоры, устройства голосового управления, камеры, планшеты, комплекты интернета вещей и даже старый добрый паяльник. Цель в том, чтобы дать учителям практические навыки в цифровом конструировании — в итоге из школ должны выходить не только потребители цифровых решений, но и их создатели”