26.12.2019, 10:19

ГАЛЕРЕЯ | Спорт — это эмоции. Смотрите лучшие спортивные фотографии 2019 года


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Eesti võrkpallinaiskond alistas Soome ja jõudis alagrupivõitjana EM-finaalturniirile
Andrei Ojametsa treeneritee tipphetk: ta on koos abilistega tüürinud Eesti naiskonna EM-ile.Foto: Rauno Volmar

Фотографы Delfi всегда креативно подходят к съемкам спортивных мероприятий. Мы работаем как по всей Эстонии, так и за рубежом. В 2019 году в объективы камер попали допинговый скандал, чемпионат по волейболу, авторалли в Финляндии и Испании, местный футбол. Смотрите лучшие фотографии корреспондентов Delfi в 2019 году!

Eesti võrkpallinaiskond alistas Soome ja jõudis alagrupivõitjana EM-finaalturniirile Foto: Rauno Volmar


Kelly Sildaru demonstreerib USA-s Park Citys rennisõidu publikule ideaalset grab'i ehk haaret. Foto: Andres Putting
Kogu Eesti meedia tahab saada MM-ilt ja X-Mängudelt medalisülemiga koju jõudnud Kelly Sildarust tükikest. Foto: Taavi Sepp
Siiras rõõm väravast: Nõmme Kalju tähistamas tabamust talvises superkarikamängus FCI Levadia vastu. Foto: Madis Veltman


Levadia leegionär Juri Tkatšuk ei suutnud Paide mängus eemaldamisega kuidagi leppida. Foto: Rauno Volmar


Eesti naiste võrkpallikoondise treeneritepink rõõmustab EM-il geimivõidu üle Aserbaidžaani vastu. Foto: Jaanus Lensment
Kristian Kullamäe Foto: Jaanus Lensment
"Ei ole praegu aega rääkida. Kiire" Andrus Veerpalu põgenes Seefeldis ajakirjanike eest, poeg Andreas istus samal ajal pokris. Foto: Andres Putting
Dopingupatused Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu sattusid Seefeldi politseimaja ees ajakirjanike piiramisrõngasse ning panid putku. Foto: Andres Putting
Pressikonverents Seefeldis - Anti Saarepuu ja veredopingut kasutanud Karel Tammjärv Foto: Andres Putting
Tuhanded inimesed saavad Facebooki vahendusel osa Eesti suusatamisele kabelimatsu andnud ajaloolisest pressikonverentsist. Foto: Andres Putting
Anti Saarepuu jagab lisakommentaare Eesti meediale, Karel Tammjärv intervjuud Soome YLE-le. Foto: Andres Putting
Mati Alaveri otsingud Foto: Argo Ingver
Killukesi kulturismi Eesti karikavõistlustelt... Foto: Tiit Blaat
Siim-Sander Vene (paremal). Foto: Madis Veltman


Tenerife Iberostar vs Gran Canaria Herbalife Foto: Madis Veltman


Eesti jalgpalli meistriliiga tähtis kohtumine FC Flora - Nõmme Kalju Foto: Madis Veltman
Janek Õiglane oli juulis Rakveres kümnevõistluse MM-normi täites omadega täiesti läbi, aga rõõmu eneseületusest ja vingest tulemusest endasse ei jätnud. Foto: Jaanus Lensment
"Issi, tõuse püsti!" Eesti meistrivõistlustel end peaaegu pildituks jooksnud Kaur Kivistik näeb finišipaigas esimesena oma pisikest poega. Mis võiks olla veel armsam!? Foto: Margus Pahv
TLÜ naiskond võitis Eesti korvpalli meistritiitli. Õhtu tõstetakse peatreener Janne Schasmin. Foto: Argo Ingver
Sedasi näevad rallit kohapealt pealtvaatajad. Kolm minutit ootamist, VIUHH!, ja läinud ta ongi! Foto: Jaanus Lensment
Rallifotograafi vaade. Kui masin on möödas, tuleb varjuda kivirahe ees. Või riskida objektiivi purunemisega ja see uhke vaatepilt ikkagi jäädvustada. Foto: Margus Pahv
Üks võit paljudest. Ott Tänak pritsimas šampust Soome ralli võidu puhul. Foto: Margus Pahv
Tehtud! Ott ja Martin on värskete maailmameistritena Hispaanias poodiumil. Foto: Jaanus Lensment


Külgkorvide motokrossi krovimees - tõenäoliselt maailma raskeim amet. Foto: Margus Pahv


Foto: Priit Simson
Indrek Kajupanga poeg pakub isale Rapla mängu ajal jäätist. Foto: Siim Solman
Tallinna Mõõk. Kristina Kuusk ja Katrin Lehis peavad naiskonnavõistluse ajal sõjaplaani. Foto: Jaanus Lensment


"Kuku!" Tallinna Maraton läbis tänavu esimest korda Tallinna loomaaeda. Foto: Rauno Volmar
Kalev Kruus läbis elus esimest korda täispika Ironmani triatloni. Foto: Madis Veltman
Kristo Kollo oli võrkpalli EM-il Eesti vaieldamatult parim mängija. Siin rõõmustab ta punktivõidu üle Poola vastu, enne kui teises geimis koos ülejäänud põhimeestega pingile pealtvaatajaks võetakse. Foto: Andres Putting
Renee Teppan selgitab Anu Sääritsale, miks läks jälle nii. Robert Täht tahaks maa alla vajuda. Foto: Andres Putting
Enam ei ole naljakas. Ajakirjanik Gunnar Leheste ja võrkpalliliidu pressiesindaja Mariel Gregor enne järjekordset saunaõhtut võrkpalli EM-il Hollandis. Foto: Andres Putting
Gheorghe Cretu sai ajakirjanik Märt Roosna käest EM-i ajal kõvasti nuuti, aga pärast viimast mängu matsid mehed sõjakirve siiski maha. Foto: Andres Putting
Eesti võrkpallikoondise treeneritoolilt lahkumisest teatamine 19. septembril võttis Gheorghe Cretul silma märjaks. Foto: Andres Putting
Magnus Kirt saabus Doha MM-ilt Foto: Andres Putting
Maailmameister Ott Tänak saabus Tallinna lennujaama. Esimesed õnnitlejad olid lapsed. Foto: Andres Putting
VIIMANE LAHING! Martin Müürsepp elust viimast korda mängijana suurele areenile saabumas. Foto: Margus Pahv
Mis õige tiitlivõidu tähistamine see ilma treeneri õhku viskamiseta on. Antud pildil saab vabalangemist tunda FC Flora peatreener Jürgen Henn. Foto: Madis Veltman
Aivar Kuusmaa, kes mänginud Kreeka superklubis Ateena Panathinaikos, suudab end emotsionaalselt üles kütta ka Eesti esiliiga satsi Kadrina Karusid juhendades. Foto: Rauno Volmar


Mati Alaveri kohtuistung Foto: Rauno Volmar


Rahvuskangelane kohtumajas. Mati Alaver ootab külma näoga, kuniks ajakirjanikud tema advokaadi Aivar Pilve piiramisrõngast vabastavad. Foto: Rauno Volmar


"Plaan selge? Läksime!" Krasnojarski Jenissei sõjaplaan Kalev/Cramo vastu. Foto: Jaanus Lensment


Daniel Hackett ja Moskva CSKA näitasid suurhallis klassi. Foto: Andres Putting
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