26.12.2019, 10:19
ГАЛЕРЕЯ | Спорт — это эмоции. Смотрите лучшие спортивные фотографии 2019 года
Фотографы Delfi всегда креативно подходят к съемкам спортивных мероприятий. Мы работаем как по всей Эстонии, так и за рубежом. В 2019 году в объективы камер попали допинговый скандал, чемпионат по волейболу, авторалли в Финляндии и Испании, местный футбол. Смотрите лучшие фотографии корреспондентов Delfi в 2019 году!
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