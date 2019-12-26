ГАЛЕРЕЯ | Спорт — это эмоции. Смотрите лучшие спортивные фотографии 2019 года

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Andrei Ojametsa treeneritee tipphetk: ta on koos abilistega tüürinud Eesti naiskonna EM-ile. Foto: Rauno Volmar

Фотографы Delfi всегда креативно подходят к съемкам спортивных мероприятий. Мы работаем как по всей Эстонии, так и за рубежом. В 2019 году в объективы камер попали допинговый скандал, чемпионат по волейболу, авторалли в Финляндии и Испании, местный футбол. Смотрите лучшие фотографии корреспондентов Delfi в 2019 году!