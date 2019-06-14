ГАЛЕРЕЯ | Спикер Рийгикогу в годовщину июньской депортации: мы не позволим истории повториться

Выступая на поминальной церемонии, спикер сказал, что сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто погиб в результате коммунистических репрессий или пал в борьбе во имя нашей Родины, народа и будущего Эстонии.

В своей речи он помянул всех жертв. ”Бабушек, дедушек, матерей, отцов, детей и внуков. Мы не забудем их никогда! Если эти преступления оправдываются и в них не раскаиваются, то невозможно и прощение”, — сказал Пыллуаас.



”Тем не менее, мы устояли и восстановили свое государство. Наша обязанность — рассказать об этих событиях последующим поколениями и всему миру и сделать так, чтобы эти ужасы не повторились”, — сказал Пыллуаас.



”Маленькая Эстония с миллионным населением потеряла практически каждого пятого человека. Насилие не обошло стороной ни одну семью”, — сказал Пыллуаас. Он вспомнил и свою семью, которая была депортирована в 1945 году. ”Мама и ее сестры были еще детьми. Дедушка был казнен в Батарейной тюрьме как государственный изменник. Кем еще мог быть в глазах оккупантов пастор и эстонец, который по воле обстоятельств сражался за свободу Эстонии в чужом мундире”.



В ночь на 14 июня 1941 года репрессивные органы Советского Союза провели в Эстонии массовую депортацию, в ходе которой в Сибирь было отправлено порядка 10 000 человек. От голода и изнеможения погибло или было убито около 6000 детей, женщин и мужчин. В этот день дань памяти отдают всем жертвам репрессий.