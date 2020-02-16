16.02.2020, 15:51

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, в парке Таммсааре работают уже два из трех заведений общественного питания


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Kohvikud Tammsaare pargis Foto: Priit Simson

Фотокорреспондент Delfi побывал в воскресенье в построенном в парке Таммсааре павильоне, где открыли двери два из трех ресторанов.

В Cafe Opera очень своеобразный интерьер. На столах в вазах - красные розы. Настоящие. В подвале, в туалете можно увидеть часть разрушенного бомбежкой здания рынка, которое находилось здесь раньше.

Интерьер второй точки общепита - итальянского ресторана Pomo - представляет из себя синтез античности и элементов поп-культуры. Смелый внутренний дизайн создает впечатление, что это скорее место для молодежи. На самом видном месте - печь для пиццы.

Летом у обоих ресторанов будет открыт выход на террасу.

В полдень воскресенья среди посетителей были как эстонцы и финны, так и туристы из Азии.

В подвальном помещении должен быть открыто и третье заведение, но дата открытия пока неизвестна.

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