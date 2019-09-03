ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, сколько стоят грибы и фрукты на Таллиннских рынках

Осень пришла, а значит на рынке можно купить недорогие фрукты, овощи и грибы. Особенно популярны — лисички, один килограм стоит 5 евро. Смотрите галерею, за сколько на Центрально и Балтийском рынках можно купить свежие продукты.
Осень пришла, а значит на рынке можно купить недорогие фрукты, овощи и грибы. Особенно популярны — лисички, один килограм стоит 5 евро. Смотрите галерею, за сколько на Центрально и Балтийском рынках можно купить свежие продукты.
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