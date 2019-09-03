03.09.2019, 19:10

ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, сколько стоят грибы и фрукты на Таллиннских рынках


rus.delfi.ee
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Hinnad keskturul ja Balti jaama turul
Hinnad keskturul ja Balti jaama turulFoto: Andres Putting

Осень пришла, а значит на рынке можно купить недорогие фрукты, овощи и грибы. Особенно популярны — лисички, один килограм стоит 5 евро. Смотрите галерею, за сколько на Центрально и Балтийском рынках можно купить свежие продукты.

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