ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, сколько стоят грибы и фрукты на Таллиннских рынках

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Hinnad keskturul ja Balti jaama turul Foto: Andres Putting

Осень пришла, а значит на рынке можно купить недорогие фрукты, овощи и грибы. Особенно популярны — лисички, один килограм стоит 5 евро. Смотрите галерею, за сколько на Центрально и Балтийском рынках можно купить свежие продукты.