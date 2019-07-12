ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, какой уникальный туристический аттракцион строят на острове Найссаар

В пятницу, 12 июля, находящийся в волости Виймси Музей прибрежного народа (Rannarahva Muuseum) провел ознакомительную экскурсию по острову Найссаар, в ходе которой рассказали о возможности снова ездить по узкоколейной железной дороге.
Строить железную дорогу на острове Найссаар начали еще в 1913 году, сейчас сохранилось примерно 15 км, которые хотят превратить в уникальный туристический аттракцион, пишет rus.err.ee.
Обновление узкоколейки началось в прошлом году. Тогда было отремонтировано 2,4 км дороги, а этом году планируется реновировать еще 800.
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