ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, какой уникальный туристический аттракцион строят на острове Найссаар

Строить железную дорогу на острове Найссаар начали еще в 1913 году, сейчас сохранилось примерно 15 км, которые хотят превратить в уникальный туристический аттракцион, пишет rus.err.ee.

Обновление узкоколейки началось в прошлом году. Тогда было отремонтировано 2,4 км дороги, а этом году планируется реновировать еще 800.