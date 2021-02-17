ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, какой современный уголок появится в самом сердце Старого Таллинна

”В скором времени мы надеемся приступить к строительству главного здания Таллиннского городского театра. Несомненно, это стройка века, и завтра — срок подачи предложений на строительный тендер, — сказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк. — К настоящему моменту одна часть крупного проекта уже открыта — минувшей осенью распахнул двери расположенный на улице Суур-Сыямяэ производственный комплекс театра. Главное здание расположено в прекрасном историческом месте Старого города, так называемом IX квартале”.

Срок подачи предложений на тендер по строительству IX квартала Городского театра истекает завтра, 18 февраля.

”Театр обзаведется залом black box на 130 мест, ”Адская сцена” получит дополнительно 190, а летняя цена — около 300 мест. В общей сложности вместе с летней сценой театр получит 620 дополнительных мест для публики, — уточнила Вырк. — Общая стоимость проекта по развитию составляет 28,4 млн евро. Новый театральный комплекс должен быть готов в 2023 году”.

Цель проекта по развитию Таллиннского городского театра — построить новые и обновить старые театральные залы. Учитывая требования по охране памятников старины, по адресу ул. Лай, 23 будет построено два новых здания. Расположенный на улицах Лай, Айда и Лаборатоориуми театральный комплекс, состоящий из зданий и двух дворовых территорий, будет реконструирован.

В ходе проекта планируется в максимально возможном объеме восстановить имеющиеся исторические здания и представить их вниманию широкой аудитории. На территории квартала Городского театра планируется возвести сцену под открытым небом, что позволит продолжить традицию проведения летних представлений.

В 2018 году на архитектурный конкурс по реконструкции Городского театра было представлено 13 заявок и эскизов. Победителем стал эскиз ”Павильон”, авторами которого являются Маарья Каск, Ральф Лыоке, Мяртен Петерсон и Мартин МакЛин из архитектурного бюро Salto AB OÜ.