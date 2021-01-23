23.01.2021, 17:17

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, какие замечательные снежные фигуры слепили дети на городской площади


EST
Galerii: 56 pilti
Viljandis Vabaduse platsil ehitati lumekujusid Foto: Kenno Soo

Наступившая в выходные оттепель позволила строить в Вильянди на площади Вабадузе различные снежные фигуры, в чем приняли участие и стар и млад. Из-за коронавируса количество участников было ограничено.

В субботу десять групп, состоящих максимум из десяти человек, получили возможность сооружать в центре Вильянди снежные фигуры. Эскизы были предварительно согласованы с горуправой.

Для каждой группы на площади была одна куча снега, из которой можно было ваять снежную фигуру. Поскольку в мероприятии участвовало много детей, то в основном делали горки, но были замечены также, например, корабль и осьминог.

Читайте также: