23.01.2021, 17:17
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, какие замечательные снежные фигуры слепили дети на городской площади
Наступившая в выходные оттепель позволила строить в Вильянди на площади Вабадузе различные снежные фигуры, в чем приняли участие и стар и млад. Из-за коронавируса количество участников было ограничено.
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