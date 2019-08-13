ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как встречали эстонского премьера гусары Ее Величества

По словам Ратаса, на прошлой неделе он получил очередное подтверждение тесному партнерству и сотрудничеству Эстонии и Великобритании на встрече с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Для Эстонии крайне важно военное присутствие союзников в Балтийском регионе, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно лучше принимать как британцев, так и всех остальных наших союзников. На основании всего услышанного как в Лондоне, так и сегодня в Тапа мы можем быть уверенными в том, что именно так оно и есть», - отметил премьер-министр.

«Гарантией безопасности Эстонии являются самостоятельная обороноспособность и сотрудничество с союзниками по НАТО. Этим летом мы были свидетелями исключительной ситуации, когда в Эстонии одновременно несли службу британские морские, сухопутные и воздушные силы. С одной стороны, это говорит о впечатляющем вкладе британцев, с другой – посылает четкий сигнал, что отметивший 70-летие блок НАТО является единым, коллективная оборона прочна как железо, а Эстония надежно защищена», - сказал Ратас.

Великобритания возглавляет базирующуюся в Эстонии боевую группу НАТО, она представлена в ней 800 военнослужащими, танками Challenger 2 и боевыми машинами Warrior. Кроме британцев в настоящее время в составе группы служат французы и исландцы.