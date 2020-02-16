16.02.2020, 09:35
ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как в Эстонии прошел XI Европейский банный марафон!
В субботу в Эстонии уже в 11-й раз прошло уникальное в масштабах нашего континента мероприятие: Европейский банный марафон.
В субботу в Эстонии уже в 11-й раз прошло уникальное в масштабах нашего континента мероприятие: Европейский банный марафон.
На старт марафона, который состоялся в Отепя, вышли 162 команды (по 4 человека), которым нужно было пройти 19 банный пунктов.
Помимо эстонских участников, в марафоне выступили американцы, финны, пакистанцы, итальянцы, россияне, немцы, японцы, кенийцы, - всего представители 18 народов.
Фотографии можно найти также и здесь.
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