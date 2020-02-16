ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как в Эстонии прошел XI Европейский банный марафон!

На старт марафона, который состоялся в Отепя, вышли 162 команды (по 4 человека), которым нужно было пройти 19 банный пунктов.

Помимо эстонских участников, в марафоне выступили американцы, финны, пакистанцы, итальянцы, россияне, немцы, японцы, кенийцы, - всего представители 18 народов.

Фотографии можно найти также и здесь.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.