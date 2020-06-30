30.06.2020, 21:43

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как расцвел столичный микрорайон Лиллекюла!


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Galerii: 6 pilti
Lilleküla Foto: Kristiine lov

По заказу управы столичного района Кристийне в нескольких частях района были на летний период установлены уличные цветочные клумбы в виде башен и шаров. Благодаря системе полива композиции смогут радовать глаз до осени.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, установленные в микрорайоне Лиллекюла башни из цветов добавят уличной картинке летнего настроения и украсят её.

”Цветочные башни расположены возле павильона ожидания транспорта перед домом №53 по Палдискому шоссе, на газоне по адресу Коткапоя,2b, на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Металли, а клумбы в виде шаров — на улице Ваарика и на остановке Марья”, — пояснил Рийбе.

Смотрите красивую галерею!

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