ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как расцвел столичный микрорайон Лиллекюла!
По заказу управы столичного района Кристийне в нескольких частях района были на летний период установлены уличные цветочные клумбы в виде башен и шаров. Благодаря системе полива композиции смогут радовать глаз до осени.
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