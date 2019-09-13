ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как Кристофер Нолан принарядил обветшавший Горхолл для своего фильма

Как известно, знаменитый голливудский режиссер Кристофер Нолан минувшим летом использовал Горхолл как одно из мест в своих таллиннских съемках фильма Tenet. Благодаря этому концертный зал Горхолла вновь приобрел презентабельный вид: постелили новое покрытие, многое было покрашено. Практически Нолан сделал там небольшой ремонт.

Директор Горхолла Ану Халлик-Юргенстейн говорит, что в здании часто проходят киносъемки или фотосессии, для которых можно кое-что подремонтировать. Нолан сделал необходимый ему ремонт за свой счет. "Все изменения были с нами согласованы, Департамент защиты памятников старины тоже осмотрел сделанное".