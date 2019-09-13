13.09.2019, 11:50

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как Кристофер Нолан принарядил обветшавший Горхолл для своего фильма

 (10)
rus.delfi.ee
EST 12
Tallinna linnahall 5.09.2019
Galerii: 52 pilti
Tallinna linnahall 5.09.2019 Foto: Andres Putting

Хотя в Таллиннском горхолле уже не бурлит, как прежде, жизнь, пустующее здание обрело вторую жизнь как место киносъемок.

Как известно, знаменитый голливудский режиссер Кристофер Нолан минувшим летом использовал Горхолл как одно из мест в своих таллиннских съемках фильма Tenet. Благодаря этому концертный зал Горхолла вновь приобрел презентабельный вид: постелили новое покрытие, многое было покрашено. Практически Нолан сделал там небольшой ремонт.

Директор Горхолла Ану Халлик-Юргенстейн говорит, что в здании часто проходят киносъемки или фотосессии, для которых можно кое-что подремонтировать. Нолан сделал необходимый ему ремонт за свой счет. "Все изменения были с нами согласованы, Департамент защиты памятников старины тоже осмотрел сделанное".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: