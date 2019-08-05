05.08.2019, 21:12
ГАЛЕРЕЯ | Слэклайнер Яан Роозе покорил центральную площадь Пайде
В понедельник известный канатоходец и слэклайнер Яан Роозе прошел по стропе над центральной площадью Пайде.
В понедельник известный канатоходец и слэклайнер Яан Роозе прошел по стропе над центральной площадью Пайде.
Стропа была натянута между ратушей и торговым центром.
На эквилибриста пришли посмотреть сотни горожан, они поддерживали Роозе возгласами и аплодисментами. Завершилось шоу раздачей автографов.
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