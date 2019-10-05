ГАЛЕРЕЯ: Сегодня в Таллинне отмечали день работника зоопарка! Но мишка все равно был популярней

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Сегодня в Таллиннском зоопарке отмечали день работника зоопарка. Каждые полчаса один из специалистов рассказывал о том, чем он занимается. Смотрите галерею и видео!