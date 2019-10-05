05.10.2019, 17:34
ГАЛЕРЕЯ: Сегодня в Таллинне отмечали день работника зоопарка! Но мишка все равно был популярней(3)
Сегодня в Таллиннском зоопарке отмечали день работника зоопарка. Каждые полчаса один из специалистов рассказывал о том, чем он занимается. Смотрите галерею и видео!
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