05.10.2019, 17:34

ГАЛЕРЕЯ: Сегодня в Таллинне отмечали день работника зоопарка! Но мишка все равно был популярней

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rus.delfi.ee
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Galerii: 52 pilti
Tallinna Loomaaednike Päev Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня в Таллиннском зоопарке отмечали день работника зоопарка. Каждые полчаса один из специалистов рассказывал о том, чем он занимается. Смотрите галерею и видео!


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