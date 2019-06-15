15.06.2019, 13:20
ГАЛЕРЕЯ: Ратас признал, что коалиция с EKRE повлияла на процент поддержки Центристской партии(2)
Ратас сказал, что инициатива Центристской партии начать коалиционные переговоры и позвать в коалицию EKRE, у которых не было опыта работы в правительстве, привлекла много внимания, а критика повлияла на процент поддержки центристов.
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