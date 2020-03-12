12.03.2020, 20:54

ГАЛЕРЕЯ | Прилавки по всей Эстонии опустели. Последний раз такое наблюдалось при СССР

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ГАЛЕРЕЯ | Прилавки по всей Эстонии опустели. Последний раз такое наблюдалось при СССР
Kenno Soo

Призывы работников торговли вести себя разумно и не создавать дома огромных запасов продовольствия услышаны были далеко не всеми жителями страны.

По всей Эстонии - как в маленьких магазинах, так и в крупных торговых центрах можно видеть картину, которую в последний раз можно было наблюдать лет более 30 лет назад - пустые прилавки.

При этом, как подчеркивают представители крупных торговых сетей, для беспокойства и скупки съестных припасов причин нет.

Коронавирус COVID-19

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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