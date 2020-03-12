ГАЛЕРЕЯ | Прилавки по всей Эстонии опустели. Последний раз такое наблюдалось при СССР

По всей Эстонии - как в маленьких магазинах, так и в крупных торговых центрах можно видеть картину, которую в последний раз можно было наблюдать лет более 30 лет назад - пустые прилавки.
При этом, как подчеркивают представители крупных торговых сетей, для беспокойства и скупки съестных припасов причин нет.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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