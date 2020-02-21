ГАЛЕРЕЯ | Президент Кальюлайд на церемонии вручения наград: благодарность никогда не надо откладывать на завтра

В преддверии годовщины Эстонской Республики президент вручила государственные знаки отличия 114 людям, чья преданность своей работе и обществу делает жизнь в Эстонии лучше.

”Благодарность тоже из разряда того, что никогда не надо откладывать на завтра. Эстония благодарит вас. И я рада передать вам эту благодарность, потому что кто-то где-то почувствовал — то, что вы делаете, настолько важно, что хочется рассказать об этом всему нашему народу”, — сказала президент Керсти Кальюлайд сегодня на церемонии вручения государственных наград.

”Может, именно сейчас, в 2020 году выражение благодарности и признание соратников даже важнее, чем было когда-либо ранее. В нынешнее время каждый, кто выходит за пределы своего дома, чтобы чем-то поделиться с остальными, взять на себя инициативу, возразить против чего-то или постараться что-то отстоять, знает, что он рискует стать объектом критики, которой он на самом деле не заслужил”, — добавила президент Кальюлайд.

”У нас в Эстонии очень много того, за что быть благодарными. Благодарными кому-то. Нам очень повезло, что есть такие люди, благодаря которым мы добились столь немалых успехов в течение последних 30 лет. Особенно нам повезло, что пока большинство из нас мчится вперед, где-то есть те, кто ждет отставших и отчаявшихся в этой сумасшедшей гонке последних трех десятилетий. Те, кто не забывал о слабых в нашем обществе и тогда, когда элита болела культом успеха в тяжелой форме, не желая видеть, что социальное развитие Эстонии, формирование эмпатического государства значительно отстает по сравнению с развитием экономическим”, — сказала президент Кальюлайд.