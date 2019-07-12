ГАЛЕРЕЯ: Посмотрите, как в Силламяэ проводили эстонскую экспедицию ”Антарктика 200”(6)
Вчера из Кронштадта на яхте "Адмирал Беллинсгаузен" стартовала эстонская научная антарктическая экспедиция. Посмотрите, как ее проводили в Силламяэ.
Вчера из Кронштадта на яхте "Адмирал Беллинсгаузен" стартовала эстонская научная антарктическая экспедиция. Посмотрите, как ее проводили в Силламяэ.
Экспедиция ”Антарктика 200” приурочена к 200-летию открытия шестого континента Первой русской антарктической экспедицией под командованием офицеров ВМФ Российской Империи — уроженца Эстонии Фабиана Готтлиба Таддеуса фон Беллингсгаузена и Михаила Лазарева.
”Это судно все-таки маленькое, мы вокруг Антарктиды не будем плавать, только на мы и на разные полярные станции будет визитировать. Во время поездки будем делать конференции, посвященные окружающей среде”, — сказал изданию topspb.tv перед отходом Урмас Дрезен, директор Эстонского морского музея
Эти конференции тоже немаловажная составляющая поездки. Часть маршрута — от Таллинна до Калининграда — на паруснике пройдет и известный российский полярник Боярский. В других портах к экипажу присоединятся зарубежные исследователи.
Первая остановка парусника будет 15 июля на родине Бллинсгаузена — острове Сааремаа.
Антарктики экспедиция достигнет 27-28 января, в те же числа, когда это сделал 200 лет назад Беллинсгаузен.
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