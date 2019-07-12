ГАЛЕРЕЯ: Посмотрите, как в Петербурге проводили эстонскую экспедицию «Антарктика 200»
Вчера из Кронштадта на яхте "Адмирал Беллинсгаузен" стартовала эстонская научная антарктическая экспедиция.
Вчера из Кронштадта на яхте "Адмирал Беллинсгаузен" стартовала эстонская научная антарктическая экспедиция.
Экспедиция ”Антарктика 200” приурочена к 200-летию открытия шестого континента Первой русской антарктической экспедицией под командованием офицеров ВМФ Российской Империи — уроженца Эстонии Фабиана Готтлиба Таддеуса фон Беллингсгаузена и Михаила Лазарева.
«Это судно все-таки маленькое, мы вокруг Антарктиды не будем плавать, только на мы и на разные полярные станции будет визитировать. Во время поездки будем делать конференции, посвященные окружающей среде», - сказал изданию topspb.tv перед отходом Урмас Дрезен, директор Эстонского морского музея
Эти конференции тоже немаловажная составляющая поездки. Часть маршрута — от Таллинна до Калининграда — на паруснике пройдет и известный российский полярник Боярский. В других портах к экипажу присоединятся зарубежные исследователи.
Первая остановка парусника будет 15 июля на родине Бллинсгаузена — острове Сааремаа.
Антарктики экспедиция достигнет 27-28 января, в те же числа, когда это сделал 200 лет назад Беллинсгаузен.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Консервы легко открываются без ножа: этот лайфхак знал мой дед
Кто на самом деле избивал девочку из Ингушетии?
СК завершил расследование смерти ребёнка из-за падения «Бабы-Яги»
На видео попал захват «подводной лодки» наркоторговцев