ГАЛЕРЕЯ: Посмотрите, как в Петербурге проводили эстонскую экспедицию «Антарктика 200»

Экспедиция ”Антарктика 200” приурочена к 200-летию открытия шестого континента Первой русской антарктической экспедицией под командованием офицеров ВМФ Российской Империи — уроженца Эстонии Фабиана Готтлиба Таддеуса фон Беллингсгаузена и Михаила Лазарева.

«Это судно все-таки маленькое, мы вокруг Антарктиды не будем плавать, только на мы и на разные полярные станции будет визитировать. Во время поездки будем делать конференции, посвященные окружающей среде», - сказал изданию topspb.tv перед отходом Урмас Дрезен, директор Эстонского морского музея

Эти конференции тоже немаловажная составляющая поездки. Часть маршрута — от Таллинна до Калининграда — на паруснике пройдет и известный российский полярник Боярский. В других портах к экипажу присоединятся зарубежные исследователи.

Первая остановка парусника будет 15 июля на родине Бллинсгаузена — острове Сааремаа.

Антарктики экспедиция достигнет 27-28 января, в те же числа, когда это сделал 200 лет назад Беллинсгаузен.