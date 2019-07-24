24.07.2019, 14:55

ГАЛЕРЕЯ: Последние деньки! Сегодня на Лаагна теэ было особенно много кинозвезд

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Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019
Galerii: 85 pilti
Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting

В среду и четверг последние дни съемок фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ. Корреспондент Delfi сфотографировал голливудских звезд специально для наших читателей!

Роберт Паттинсон.

Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting

Оператор.

Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting
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Вашингтон или его дублер.

Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting

Режиссер.

Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting

Дебики.

Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting

Видимо, ей очень жарко.

Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting


Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting
Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting

Неизвестный человек.

Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting
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