24.07.2019, 14:55
ГАЛЕРЕЯ: Последние деньки! Сегодня на Лаагна теэ было особенно много кинозвезд
В среду и четверг последние дни съемок фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ. Корреспондент Delfi сфотографировал голливудских звезд специально для наших читателей!
Роберт Паттинсон.
Оператор.
Вашингтон или его дублер.
Режиссер.
Дебики.
Видимо, ей очень жарко.
Неизвестный человек.
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