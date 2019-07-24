ГАЛЕРЕЯ: Последние деньки! Сегодня на Лаагна теэ было особенно много кинозвезд

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В среду и четверг последние дни съемок фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ. Корреспондент Delfi сфотографировал голливудских звезд специально для наших читателей!