ГАЛЕРЕЯ: Пока, пока! Пальяссаареские коровы отправляются на зимовку

”Мы планируем увезти животных не позднее следующей недели. Но уже следующей весной они вернутся, так как договор с городом заключен сроком на пять лет”, — сказала хозяйка усадьбы Хумала Пирет Бярг.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, задача ”шотландцев” заключалась в восстановлении заросших тростником и кустарником прибрежных лугов, и с этой задачей они справились на ”отлично”.

”Выпас рогатого скота — это наиболее естественный способ ухода за приморскими лугами. К тому же присутствие стада держит людей на расстоянии от мест гнездования птиц. Пальяссаареские бычки превратились в любимцев посетителей орнитологического заказника, многие приходят сюда специально, чтобы на них посмотреть. Опасности для людей коровы не представляют, но все же мы просим их чрезмерно не беспокоить и не пытаться кормить”, — сказал Ярвелайд.

Коровы и быки шотландской горной породы пасутся на Пальяссааре второй год. По сравнению с прошлым годом инцидентов было меньше и особых проблем не возникло.

”Несколько раз ломали забор, но мы его быстро починили. Сами животные к побегам не склонны, они прекрасно знают свою территорию. Стадный инстинкт не позволяет им далеко отходить, а чужих они боятся и отбегают в сторону, если кто-то подходит ближе, чем расстояние пяти метров”, — объяснила Пирет Бярг.