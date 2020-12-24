24.12.2020, 14:42
ГАЛЕРЕЯ | Подготовка к праздникам: таллиннцы заполонили торговые центры
Несмотря на высокие показатели заболеваемости в Таллинне и Харьюмаа, жители столицы отправились в магазины за покупками к Рождеству. Смотрите фото!
Несмотря на высокие показатели заболеваемости в Таллинне и Харьюмаа, жители столицы отправились в магазины за покупками к Рождеству. Смотрите фото!
По словам фотографа Delfi, людей в торговом центре Кристийне было много, как в обычный день перед праздниками.
Правительство вводит частичный локдаун в Харьюмаа с 28 декабря. Торговый центры будут открыты, а все СПА, бары и залы будут закрыты. Департамент здоровья советует совершать покупки в интернете.
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Koroonaviirus SARS-CoV-2
- Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
- COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
- Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
- Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!
- Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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