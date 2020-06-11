ГАЛЕРЕЯ | Почти все изрешечено пулями. 30 фото, которые дают представление о повседневной жизни Лихулаского стрелка

Во дворе хутора следы стрельбы в прямом смысле слова на каждом шагу. Посреди двора кострище, которое закрывает большой кусок фанеры, и на ее поверхности, как будто на мишени, дырка за дыркой. В костер брошены коробки фирмы боеприпасов Sellier & Bellot с уточняющей надписью "Rimfire Ammunition" — патроны кольцевого воспламенения. Рядом с ними валяется множество пустых пластиковых кассет на 50 патронов.

В шаге от костра вторая горевшая куча, где валяются изрешеченные пулями ведра. На плитняковой ограде высотой по колено и вокруг нее следы от когда-то поставленных в ряд винных бутылок. Только следы, поскольку от них остались только по-прежнему лежащие на ограде донышки, горлышки и разлетевшиеся осколки стекла. Во дворе в кучах и пуках травы еще скрываются пластина для печи и купол для гриля с десятками дырок. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что весь двор Таррасте напоминает тир.

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