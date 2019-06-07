ГАЛЕРЕЯ | Победа эстонской дипломатии: наша страна выбрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН

Эстония оставила позади своего главного конкурента — Румынию — и получила место в Совете Безопасности ООН.

Наша страна заручилась поддержкой 132 стран, Румыния набрала 58 голосов. Всего голосовали 190 стран, один бюллетень признан недействительным, две страны воздержались.

Тем самым подведен итог многолетней работы, ведь свою кандидатуру Эстония выставила еще в 2005 году.

Эстонскую делегацию в Нью-Йорке возглавляет президент Керсти Кальюлайд, в нее входят также министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и представитель ЭР в ООН Свен Юргенсон.